Михаил Кукушкин вышел в полуфинал отборочного турнира US Open-2022

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин, ныне занимающий 215-ю строчку рейтинга ATP, в стартовом раунде квалификации Открытого чемпионата США переиграл Николаса Кикера (235-й номер АТР) – 6:3, 6:7, 4:0, сообщает Zakon.kz.

Аргентинcкий теннисист в третьем сете матча отказался от продолжения борьбы. За выход в финал квалификации Михаил сразится с испанцем Фернандо Вердаско (124-я ракетка мира), с которым казахстанец в этом году играл дважды, счет в их противостояниях – 1:1.

Также за выход в финал отборочного этапа US Open поборется казахстанец Дмитрий Попко, в соперники которому достался Норберт Гомбош (Словакия, 114-я ракетка).

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