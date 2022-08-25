Курсы валют в обменных пунктах Казахстана на 25 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 25 августа 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,98 (-8,47) тенге, евро – 459,62 (-7,41) тенге, рубля – 7,7 (-0,15) тенге. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 471 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,45 тенге. Читайте также Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2023 году Всемирный банк считает Казахстан надежным партнером

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