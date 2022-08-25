Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Супруга актера и режиссера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер подала заявление на развод. По словам представителя актера Мишель Бега, супруги решат все мирно, передает Zakon.kz.

Дженнифер подала документы на развод во Флориде. Заявление было принято в пятницу, 19 августа. Модель обвиняет супруга в изъятии активов из семейного имущества, сообщает портал TMZ.

По полученной информации и моим убеждениям, муж участвовал в преднамеренной растрате общего имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие, – говорится в иске.

После развода Дженнифер хочет восстановить свою фамилию — Флавин. Она потребовала ареста имущества, нажитого в браке с актером.

Фото: Instagram/officialslystallone

Не так давно у Сталлоне исчезла татуировка супруги на правом бицепсе. Тату было закрыто изображением его покойной собаки и коллеги по фильму "Рокки" Буткуса.

Фото: Instagram/officialslystallone

Дженнифер Флавин моложе Сильвестра Сталлоне на 22 года. Они познакомились в 1990 году. Пара жила вместе, однако актер оставил ее. В 1995 году он снова вернулся к Флавин. В 1997 году пара зарегистрировала отношения. В браке супруги воспитали троих дочерей.