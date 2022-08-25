Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Дженнифер подала документы на развод во Флориде. Заявление было принято в пятницу, 19 августа. Модель обвиняет супруга в изъятии активов из семейного имущества, сообщает портал TMZ.
По полученной информации и моим убеждениям, муж участвовал в преднамеренной растрате общего имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие, – говорится в иске.
После развода Дженнифер хочет восстановить свою фамилию — Флавин. Она потребовала ареста имущества, нажитого в браке с актером.
Фото: Instagram/officialslystallone
Не так давно у Сталлоне исчезла татуировка супруги на правом бицепсе. Тату было закрыто изображением его покойной собаки и коллеги по фильму "Рокки" Буткуса.
Фото: Instagram/officialslystallone
Дженнифер Флавин моложе Сильвестра Сталлоне на 22 года. Они познакомились в 1990 году. Пара жила вместе, однако актер оставил ее. В 1995 году он снова вернулся к Флавин. В 1997 году пара зарегистрировала отношения. В браке супруги воспитали троих дочерей.