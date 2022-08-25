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Иммигранты в Казахстане: что нужно знать

Иммигранты в Казахстане: что нужно знать Фото: Zakon.kz
Что нужно знать проживающим и прибывающим в Казахстан иностранным гражданам – в материале Zakon.kz.

Согласно Постановлению Правительства Казахстана от 21 января 2012 года № 148, иностранные граждане, временно пребывающие на территории страны, не допускаются к осуществлению трудовой деятельности без соответствующих разрешений, выданных местным исполнительным органом.

За получением разрешения принимающим физическим лицам необходимо обратиться в ЦОН.

После получения разрешения на работу физическое лицо обращается в миграционную службу за получением разрешения на временное проживание в Казахстане.

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Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается для иммигрантов, прибывших в республику, в порядке, не требующем получения визы, по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы (за исключением граждан Ирана, Китая и Индии, в отношении которых разрешенный срок пребывания в РК заканчивается по истечении 14 календарных дней со дня пересечения госграницы РК).

Граждане Ирана, Китая и Индии въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания в стране не превышает 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Органы внутренних дел РК при подаче заявлений о продлении пребывания на территории республики свыше 30 календарных дней с деловыми целями гражданами государств, указанных выше, осуществляют выдачу однократных виз категории "деловая" сроком до 30 календарных дней.

В случае выявления нарушений – осуществление трудовой деятельности и проживание в стране без разрешения – иностранные граждане, а также принимающие их физические и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.

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