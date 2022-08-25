Мужчина кричал о бомбе в самолете рейсом Нур-Султан – Анталья
Фото: Zakon.kz
21 августа в 10.00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс по маршруту Нур-Султан – Анталья 44-летний мужчина несколько раз крикнул окружающим, что в самолете находится бомба. Он был в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz.
Незамедлительно были осмотрены борт и стерильная зона аэропорта. Взрывных устройств и других запрещенных веществ не обнаружили.
По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Санкция этой статьи Уголовного кодекса РК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Подозреваемый признался в совершенном поступке. В настоящее время он водворен в ИВС столичного Департамента полиции.
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