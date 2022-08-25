Мужчина кричал о бомбе в самолете рейсом Нур-Султан – Анталья

Фото: Zakon.kz

21 августа в 10.00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс по маршруту Нур-Султан – Анталья 44-летний мужчина несколько раз крикнул окружающим, что в самолете находится бомба. Он был в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz.

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