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Законодательство РК

Мужчина кричал о бомбе в самолете рейсом Нур-Султан – Анталья

Нур-Султан, осмотр, сообщение Фото: Zakon.kz
21 августа в 10.00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс по маршруту Нур-Султан – Анталья 44-летний мужчина несколько раз крикнул окружающим, что в самолете находится бомба. Он был в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz.

Незамедлительно были осмотрены борт и стерильная зона аэропорта. Взрывных устройств и других запрещенных веществ не обнаружили.

По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Санкция этой статьи Уголовного кодекса РК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемый признался в совершенном поступке. В настоящее время он водворен в ИВС столичного Департамента полиции.

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