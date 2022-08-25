Более 9 тысяч физлиц не представили декларацию о доходах и имуществе в Алматы
В ведомстве напомнили, что срок представления декларации истекает 15 сентября текущего года.
В Казахстане первый этап всеобщего декларирования стартовал с 1 января 2021 года, на котором декларацию представили государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги.
Представить декларацию можно несколькими способами:
через мобильное приложение eSalyq Azamat;
портал электронного правительства (egov.kz);
кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).
За непредставление декларации, согласно ст. 272 КоАП РК, предусмотрена административная ответственность.
Призываем всех своевременно исполнять налоговые обязательства по предоставлению декларации.ДГД по Алматы
При возникновении дополнительных вопросов по всеобщему декларированию консультацию можно получить в едином контакт-центре по номеру 1414/3.