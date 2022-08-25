Более 9 тысяч физлиц не представили декларацию о доходах и имуществе в Алматы

Фото: unsplash

Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что на сегодняшний день по городу в рамках первого этапа всеобщего декларирования Декларацию о доходах и имуществе физического лица по форме 270.00 из 46 074 лиц не представили 9657 физлиц, передает Zakon.kz.

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