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Более 9 тысяч физлиц не представили декларацию о доходах и имуществе в Алматы

Более 9 тысяч физлиц не представили декларацию о доходах и имуществе в Алматы Фото: unsplash
Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что на сегодняшний день по городу в рамках первого этапа всеобщего декларирования Декларацию о доходах и имуществе физического лица по форме 270.00 из 46 074 лиц не представили 9657 физлиц, передает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что срок представления декларации истекает 15 сентября текущего года.

В Казахстане первый этап всеобщего декларирования стартовал с 1 января 2021 года, на котором декларацию представили государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги.

Представить декларацию можно несколькими способами:

  • через мобильное приложение eSalyq Azamat;

  • портал электронного правительства (egov.kz);

  • кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).

За непредставление декларации, согласно ст. 272 КоАП РК, предусмотрена административная ответственность.

Призываем всех своевременно исполнять налоговые обязательства по предоставлению декларации.ДГД по Алматы

При возникновении дополнительных вопросов по всеобщему декларированию консультацию можно получить в едином контакт-центре по номеру 1414/3.

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