Как получить пособие на умершего пенсионера Минобороны
Эта услуга оказывается Центром пенсионного обеспечения Министерства обороны. Прием заявления осуществляется через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.
К заявлению прилагаются:
свидетельство или уведомление о смерти;
сведения о номере банковского счета.
Для назначения единовременного пособия члены семьи дополнительно должны предоставить следующие документы:
данные из учебного заведения о том, что дети в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения;
документ, свидетельствующий о родственных отношениях с умершим (свидетельства о рождении, браке, установлении отцовства (материнства).
Сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации по месту жительства или месту временного пребывания заявителя Центр получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Результат оказания госуслуги направляется на портал в "Личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица ведомства.
Приказ вводится в действие с 4 сентября 2022 года.