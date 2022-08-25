Как получить пособие на умершего пенсионера Минобороны

Министр обороны приказом от 18 августа 2022 года утвердил Правила назначения единовременной выплаты на погребение и единовременного пособия членам семьи умершего пенсионера Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

Эта услуга оказывается Центром пенсионного обеспечения Министерства обороны. Прием заявления осуществляется через веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

К заявлению прилагаются:

свидетельство или уведомление о смерти;

сведения о номере банковского счета.

Для назначения единовременного пособия члены семьи дополнительно должны предоставить следующие документы:

данные из учебного заведения о том, что дети в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения;

документ, свидетельствующий о родственных отношениях с умершим (свидетельства о рождении, браке, установлении отцовства (материнства).

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации по месту жительства или месту временного пребывания заявителя Центр получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Результат оказания госуслуги направляется на портал в "Личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица ведомства.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2022 года.