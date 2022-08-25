"Дети дождя": как понять ребенка с аутизмом

Детский психиатр Ирина Турчанинова рассказала Zakon.kz о том, как взрослым научиться взаимодействовать c детьми, у которых расстройство аутистического спектра.

В начале августа текущего года в Костанайской области пропала Мадина Ерланкызы 2017 года рождения.

Около пяти утра девочка ушла из дома в поселке Жамбыл и не вернулась. Было известно, что она была аутистом и не разговаривала. Спустя время выяснилось, что ребенок утонул.

Похожий случай произошел чуть позже в поселке Согра, что на востоке страны – искали 12-летнего подростка. По ранее распространенной информации в СМИ – мальчик страдает аутизмом и не разговаривает. К счастью, этого ребенка нашли целым и невредимым.

По словам детского психиатра, два описанных выше случая связаны между собой тем, что у обоих детей был аутизм.

У детей с расстройством аутического спектра (РАС) есть много общих особенностей. Многие дети с РАС неусидчивы, гиперактивны, склонны к побегам, у некоторых детей отсутствует чувство страха (они могут выбежать на дорогу, подойти к незнакомцу и взять за руку). Иными словами, побеги из дома – один из симптомов аутизма, причем не редкий. Детский психиатр Ирина Турчанинова

Дети с РАС могут сбегать из дома по разным причинам. Но основной из факторов таких действий – это стремление справиться со стрессом, поясняет специалист.

Причин, почему дети с РАС сбегают из дома, множество. Ребенок может воспринимать это как игру, при которой родитель должен его догнать. Хотя сам ребенок может не осознавать всей опасности такой игры. Также ребенок может захотеть пойти в магазин за игрушкой, которая ему понравилась. Но чаще всего побег ребенка с РАС – это способ борьбы со стрессом, возможность таким образом расслабиться.

Самый простой способ предотвратить побеги – это установить замки на входной двери, которую ребенок не сможет открыть. Не бояться сообщить соседям об особенностях своего ребенка. Желательно, чтоб малыш носил устройства, через которые можно было бы отследить его местоположение, например GPS-трекер, "умные" часы. Детский психиатр Ирина Турчанинова

Если ребенок часто сбегает из дома, нужно обратиться за помощью к психологу. Решением проблемы также может быть ношение идентификационных браслетов с диагнозом.

Аутизм – это не приговор. Все методы лечения различных специалистов (психиатры, психологи, психотерапевты) в основном направлены на коррекцию поведения. Это могут быть как медикаментозные методы (назначения психотропных препаратов), так и иные. Один из ведущих методов на сегодняшний день – АВА-терапия. Детский психиатр Ирина Турчанинова

Ведущий немедикаментозный метод лечения аутизма – АВА-терапия (поведенческая терапия). Смысл терапии в подкреплении желаемого (правильного поведения). Она помогает детям РАС в обучении начиная с элементарных навыков опрятности и самообслуживания, реагирования на имя до формирования школьных навыков (чтение, письмо, счет).

По словам психиатра, специалиста для лечения ребенка нужно искать в зависимости от бюджета семьи. Так, в городских центрах психического здоровья все необходимое обследование и лечение, в том числе медикаментозное, проводится бесплатно.

Если бюджет семьи позволяет, есть частные центры с разными специалистами (психологи, психиатры и психотерапевты), например такие, как клиники для детей индиго.

Между тем, по данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК, на динамическом наблюдении с РАС по состоянию на конец прошлого года состоит 4887 пациентов.