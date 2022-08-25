Сколько карагандинцев стали обладателями "молодежной" ипотеки

В Карагандинской области запустили "молодежную" ипотеку. Новая программа, инициированная акиматом области и "Отбасы банком", доступна учителям, врачам, журналистам, работникам культуры и спорта, социальной сферы, преподавателям вузов и научным сотрудникам.

Первыми обладателями выгодных займов стали 75 молодых специалистов.

В прошлом году мы приняли решение о льготной ипотеке для молодежи. Запустили в пилотном режиме в областном центре. Из областного бюджета выделен 1 млрд тенге, дополнительно 500 млн тенге предоставил "Отбасы банк". В следующем году планируем увеличить объем средств по этой программе и расширить ее на другие города, – сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек при вручении сертификатов на заседании Совета по делам молодежи.

Заем обойдется всего под 5% годовых, а срок – до 19 лет. Первоначальный взнос – 10% от общей суммы. Жилье можно выбирать как на первичном, так и вторичном рынках. Заявки претендентов рассматривала специальная комиссия.

По словам медсестры областной клинической больницы Назгуль Ахметжановой, она больше 10 лет стояла в очереди на квартиру.

В нашей семье маленький ребенок, ему два года. Живем с родителями. Уже нашли квартиру на Юго-Востоке, начали оформление. Конечно, очень рада. Побольше бы таких программ для молодежи, это хорошая поддержка, – сказала обладательница сертификата.

Владислав Фризен работает тренером по легкой атлетике в областной специализированной детской школе олимпийского резерва. Недавно женился, живут с супругой на съемной квартире.

Когда узнал об этой программе, решил попробовать. Подал документы, и все получилось. Сейчас ищем квартиру. Собственная крыша над головой – это самое важное для молодой семьи. Мы благодарны за такую поддержку, – поделился он.