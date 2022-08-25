Аскар Билисбеков покинул пост руководителя СПК "Алматы"
Хотел поделиться с вами важной новостью. Сегодня официально я ушел из СПК "Алматы". Никогда не думал и не планировал работать почти на госслужбе, но ни капли не жалею, – написал Аскар Билисбеков.
Аскар Билисбеков выразил благодарность своим коллегам и добавил, что остается депутатом городского маслихата.
Аскар Билисбеков родился в 1984 году.
Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования "KIMEP" (2002-2008) по специальности "управление бизнесом и бухгалтерский учет" и University of Westminster, Westminster Business School (2012-2013), магистр "Развитие международного бизнеса".
Трудовой стаж:
Заместитель генерального директора ТОО "Лего-Паркинг" (04.2008-2009).
Генеральный директор ТОО "КазНТЕВ" (2009-2011).
Директор ASTANA GROUP, ASTANA-MOTORS, Rolls-Royce Motor Cars Almaty (05.2014-09.2016).
Заместитель генерального директора ТОО "Commercial RE" (05.2016-07.2016).
Заместитель председателя Правления, член Правления АО "Estate Management Company" (08.2016-05.2018).
Председатель Правления, член Совета директоров АО "Estate Management Company" (06.2018-07.2019).
Председатель Правления, член Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" (08.2019-08.2022).