Аскар Билисбеков покинул пост руководителя СПК "Алматы"

Фото: Instagram/askar_bilisbekov

Должность председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" покинул Аскар Билисбеков. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Хотел поделиться с вами важной новостью. Сегодня официально я ушел из СПК "Алматы". Никогда не думал и не планировал работать почти на госслужбе, но ни капли не жалею, – написал Аскар Билисбеков. Аскар Билисбеков выразил благодарность своим коллегам и добавил, что остается депутатом городского маслихата. Аскар Билисбеков родился в 1984 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования "KIMEP" (2002-2008) по специальности "управление бизнесом и бухгалтерский учет" и University of Westminster, Westminster Business School (2012-2013), магистр "Развитие международного бизнеса". Трудовой стаж: Заместитель генерального директора ТОО "Лего-Паркинг" (04.2008-2009).

Генеральный директор ТОО "КазНТЕВ" (2009-2011).

Директор ASTANA GROUP, ASTANA-MOTORS, Rolls-Royce Motor Cars Almaty (05.2014-09.2016).

Заместитель генерального директора ТОО "Commercial RE" (05.2016-07.2016).

Заместитель председателя Правления, член Правления АО "Estate Management Company" (08.2016-05.2018).

Председатель Правления, член Совета директоров АО "Estate Management Company" (06.2018-07.2019).

Председатель Правления, член Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" (08.2019-08.2022). Читайте также КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова Прогноз на 26 августа: какую погоду обещают казахстанцам Арман Давлетяров отдаст дом своей матери под мечеть

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