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Рабочий погиб на Тенгизе – проводится расследование

Рабочий погиб на Тенгизе – проводится расследование Фото: Zakon.kz
24 августа работник субподрядной компании "Казтурборемонт" (Infra Del Projects) был найден без признаков жизни на строительной площадке вахтового поселка Оркен, передает Zakon.kz.

Об этом несчастном случае было уведомлено ТОО "Тенгизшевройл".

Соответствующие государственные органы были должным образом проинформированы руководством субподрядной организации. Любые дополнительные вопросы следует направлять руководству субподрядной компании или в соответствующие государственные регулирующие органы.Пресс-служба ТОО "Тенгизшевройл"

Инцидент также прокомментировали в субподрядной компании.

На данный момент Infra Del Projects поддерживает расследование, чтобы понять, что произошло на строительной площадке временного поселения Оркен, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, – сообщил представитель IDP.

По его словам, руководство сотрудничает с соответствующими органами.

Infra Del Projects оказывает всестороннюю поддержку семье погибшего коллеги, – резюмировал спикер.

Руководство, сотрудники ТШО и IDP выражают соболезнования семье погибшего.

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Динара Халдарова
Атырауская область Тенгиз
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