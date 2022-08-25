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Хотите дольше жить? Выбирайте эти виды деятельности

Хотите дольше жить? Выбирайте эти виды деятельности Фото: pexels
Чтобы снизить риск ранней смерти, нужно жить активно. К такому выводу пришли исследователи Национального института рака США. Результаты опубликованы в JAMA Network Open, сообщает Zakon.kz.

Ученые рекомендуют выбрать любое из таких занятий, как бег, плавание, игра в большой и настольный теннис, езда на велосипеде, гольф и даже просто ходьба. Согласно новому исследованию, все эти виды досуга снижают риск ранней смерти, а также смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, пишет CNN.

Сотрудники Национального института рака США проанализировали ответы более 272 000 человек в возрасте от 59 до 82 лет, которые заполнили анкеты об их досуге. Исследователи наблюдали за участниками проекта в течение 12 лет и анализировали медицинские записи на предмет смерти от рака, болезней сердца и любой другой причины.

В итоге ученые пришли к выводу, что любая комбинация аэробной активности, выполняемой в течение рекомендуемого количества времени в неделю, была связана с уменьшением риска смерти от любой причины на 13% по сравнению с отсутствием какой-либо активности. Для примера, в США рекомендуют взрослым выполнять от 2,5 до 5 часов аэробной физической активности средней интенсивности или от 1,25 до 2,5 часа аэробной физической активности высокой интенсивности каждую неделю.

Игра в настольный теннис, согласно исследованию, приносит наибольшую отдачу от сердечно-сосудистых заболеваний: риск смерти от сердечных заболеваний снизился на 27%, а преждевременная смерть снизилась на 16%. Наибольшее снижение риска рака (19%) было связано с бегом, в то время как бег снижал риск ранней смерти на 15%, говорится в исследовании.

Следующий вид деятельности для снижения риска ранней смерти после занятий спортом с ракеткой и бега – ходьба.

Участие в любом из видов деятельности было связано с более низкой смертностью по сравнению с теми, кто не участвовал ни в одном из видов деятельности, включая деятельность средней интенсивности, – пишет автор исследования, научный сотрудник с докторской степенью в области эпидемиологии в Национальном институте рака Элеонора Уоттс.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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