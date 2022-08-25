Самые популярные заблуждения о коэффициентах в беттинге

Первое, с чем знакомятся новые игроки букмекерских компаний — это коэффициенты. Казалось бы, все просто, но вокруг этих загадочных чисел витает немало слухов. Разберемся вместе с Parimatch, что такое "кэффы" и какие мифы о них распространяются на просторах интернета.

Что означают коэффициенты в беттинге?

Коэффициенты обозначают вероятность осуществления того или иного исхода на событие. По ним же вычисляется потенциальный выигрыш путем умножения суммы ставки на "кэфф", установленный букмекером.

Беттинг-компании рассчитывают коэффициенты с помощью внутренних аналитиков или агентств, специализирующихся на спортивной аналитике. Те, в свою очередь, тщательно изучают информацию о предстоящем событии, отмечают факторы, влияющие на исход, и предоставляют прогнозы, которые впоследствии переводятся в численное значение.

Именно на коэффициенты в первую очередь обращают внимание игроки, принимая решение о том, на что, на кого и сколько поставить, чтобы выйти победителем.

Миф №1. Низкие коэффициенты гарантируют победу

Такой логикой, в основном, руководствуются неопытные игроки. На фаворитов коэффициенты зачастую невысокие, поэтому для многих низкий "кэфф" приравнивается к легкому выигрышу. Вероятность успешного исхода действительно выше, но ставка отнюдь не беспроигрышная.

Главная опасность в подобной стратегии состоит в чрезмерной уверенности, которая поощряет ставить крупные суммы или собирать экспрессы из сразу нескольких событий с низкими коэффициентами. Андердоги могут внезапно выйти вперед, фавориты могут быть не в лучшей форме — в итоге экспресс не сыграет, а потери будут больше потенциального выигрыша.

Миф №2. Резко падающий коэффициент — знак договорного матча

Коэффициенты колеблются вплоть до окончания события по самым разным причинам. Букмекеры внимательно следят за любыми изменениями и вносят корректировки. К примеру, главный бомбардир клуба получил травму за день до матча и не выйдет на поле, тренер решил опробовать рискованную тактику. В таком случае аналитики заново оценивают шансы соперников и дают обновленную котировку.

Также "кэффы" могут упасть в случае, если сразу несколько игроков ставят на один исход крупные суммы. Это вовсе не означает, что у них или у букмекера есть инсайдерская информация. Как уже было сказано выше, многие ставят на фаворитов с целью быстро увеличить счет, а беттинг-компании пытаются восстановить баланс.

Миф №3. Букмекеры манипулируют коэффициентами в лайве

За событиями в живом времени следят специалисты, так называемые трейдеры, которые основывают свои заключения на статистических данных. Иногда этих данных недостаточно, особенно когда речь идет о матчах низших лиг, товарищеских матчах и непопулярных видах спорта. В таком случае трейдер опирается на рынок или свое экспертное мнение.

Также присутствует человеческий фактор. В большом потоке лайв-событий трейдеры могут ошибаться, проглядеть или не учесть что-то, что в итоге станет решающим фактором. Коэффициенты в лайве меняются не по личным пожеланиям букмекеров, а в результате кропотливой работы экспертов, которые стремятся максимально точно отразить вероятность исходов по мере развития событий.

Беттинг-компании рассчитывают коэффициенты путем анализа вероятности тех или иных исходов на событие. При этом "кэффы" — не постоянная величина. Они могут меняться в случае поступления новой информации о матче или активности игроков. Мифы о низких или резко падающих коэффициентах легко объясняются желанием букмекера сохранить игру честной и сбалансированной.

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