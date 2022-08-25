Министр энергетики прокомментировал дефицит топлива на АЗС

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, по состоянию на 24 августа запас дизельного топлива составляет более 212 тыс. тонн, передает корреспондент Zakon.kz.

Я думаю вы заметили, что несмотря на имеющиеся запасы топлива в стране, в некоторых регионах возникает нехватка топлива. Преимущественно на заправочных станциях. По состоянию на 24 августа текущий совокупный запас дизельного топлива 212,4 тысячи тонн. Ранее мы говорили, что такого объема хватает на 13 дней. Министр энергетики Болат Акчулаков

Он уточнил, что когда озвучивается количество дней запаса, имеется в виду запас, который в случае экстренной ситуации может быть выгружен.

По его словам, все заводы НПЗ работают в штатном режиме для производства бензина и дизельного топлива.

В июле произведено порядка 380 тысяч тонн дизельного топлива, в августе планируем – 491 тысячу тонн. Прогнозируемые остатки на конец августа составят порядка 288 тысяч тонн. Глава Минэнерго

Министр заверил, что в целом по ГСМ в стране и запасов и производство ведется в достаточном количестве.

В приоритетном порядке мы поставляем дизельное топливо на нужды сельхозтоваропроизводителей и АЗС гражданам страны. Многие видели в социальных сетях, различные видео о том, что очень большое количество транспорта не просто транзитом, а которые заезжают и просто банально вывозят топливо. Нужно наладить контроль за несанкционированным перетоком, в особенности дизельного топлива. Болат Акчулаков

На пресс-конференции добавили, что сегодня отгрузки за последние 2 дня значительно увеличились и соответственно сегодня все близлежащие и дальние регионы обеспечиваются запасами от 3 до 10 дней топлива.