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Анжелик Кербер пополнит список звездных матерей теннисного мира

Теннис Беременность Фото: Instagram/angeliquekerber
Экс-первая ракетка мира в женском рейтинге, победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (AusOpen-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018) Анжелик Кербер объявила о своей беременности, сообщает Zakon.kz.

Лучшая теннисистка Германии Анжелик Кербер поделилась новостью со своими фанатами, что она и ее друг Франко Бьянко ждут ребенка, передает Express. В связи с этим спортсменка пропускает Открытый чемпионат США-2022.

Я очень хотела сыграть на US Open, но решила, что двое против одного – это нечестно. Этот турнир занимает особое место в моем сердце, поэтому хочу попрощаться с вами на корте, пока меня не будет в Туре какое-то время. Быть профессиональной спортсменкой значит для меня все, но я очень благодарна за новый путь в своей жизни. Если честно, я нервничаю и волнуюсь одновременно. Анжелик Кербер

Если Анжелик только собирается стать мамой, то этим счастьем в 2022 году обогатились знаменитые теннисистки Мария Шарапова, Йоханна Конта, Кики Бертенс и Кристина Плишкова.

Также ожидают пополнения в своих семьях Рафаэль Надаль, Гаэль Монфилс, Элина Свитолина, Каролин Возняцки, Гидо Пелья и Алла Кудрявцева.

Теннис Стал папой

Фото: ktf.kz

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