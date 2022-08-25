Курс доллара вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,05 тенге, поднявшись на 2,76 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся и составил 67,86 тенге (+0,51).

Торгов по евро не проводилось, по рублю - не завершились.

Нацбанк установился курс евро в 459,62 тенге, российского рубля – 7,7 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467-472 тенге, евро – 469-475 тенге, рос. рубль – 7,2-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 25 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $101,84 за баррель, что на 0,61% выше цены на предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 0,51%, до $95,37 за баррель.