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Прогноз на 26 августа: какую погоду обещают казахстанцам

Прогноз на 26 августа: какую погоду обещают казахстанцам Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на 26 августа - на большей части страны ожидаются сильная жара, дожди с грозами и туман, а также в некоторых регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.
Погоду на большей части страны по-прежнему будет формировать южная, юго-восточная периферия обширного, малоподвижного антициклона, сохраняя малооблачную и сухую погоду. Сохраняется также влияние атмосферных фронтов на севере, северо-западе и юго-востоке РК - в этих регионах ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, севере – туман.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Кызылординской, на большей части Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на юге Абайской областей.

Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара, - добавили в РГП «Казгидромет».

Ранее синоптики рассказали, какая осень будет в Казахстане.

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