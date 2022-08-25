Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Могут ли иностранцы с ВНЖ в Казахстане получить медпомощь по ОСМС

могут ли иностранцы получить медпомощь в Казахстане по ОСМС Фото: Zakon.kz
Въезжающие в Казахстан иностранцы, а также получившие вид на жительство, задаются вопросом: могут ли они получить медицинскую помощь по гарантированному государством объему и страховому пакету в ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в фонде медстрахования, иностранцы, получившие ВНЖ, имеют такие же права и обязанности в системе здравоохранения РК, как и граждане страны. ГОБМП, включая экстренную помощь, предоставляется бесплатно, а за статус в ОСМС надо уплачивать соответствующие взносы.

Если человек пока официально не трудоустроен, то ему необходимо уплатить взносы за последние 12 месяцев – каждый месяц по 3 тыс. тенге. Годовая сумма составит 36 тыс. тенге за все виды медуслуг, включая сложные дорогостоящие операции и обследования.

Однако с 5 сентября 2022 года вступят в силу новые нормы закона, согласно которым можно будет внести платежи за предстоящие 12 месяцев и тогда в течение года застрахованный пациент может обращаться к врачам за плановой помощью без опасений за статус в ОСМС.

Часто также задают вопрос, как людям с ВНЖ получить статус, если система показывает отсутствие платежей за предыдущий период.

В таких случаях нужно писать письмо в Фонд медицинского страхования на электронную почту kanc.fms.kz по шаблону для аннулирования задолженности в системе, приложив копии документов на ВНЖ.

Трудовые мигранты из стран ЕАЭС, уплачивающие взносы по трудовым договорам, могут пользоваться медпомощью в пакете ОСМС.

В ФСМС также отметили, что граждане стран СНГ, временно проживающие в Казахстане, имеют право на скорую неотложную помощь при травмах, отравлениях, в случае беременности и при родах. Они также получат помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Всем лицам с иностранным гражданством рекомендуется приобретать полисы ДМС для получения экстренной и плановой медпомощи.

Читайте также

"Дети дождя": как понять ребенка с аутизмом

Хотите дольше жить? Выбирайте эти виды деятельности

Оспу обезьян обнаружили у собаки в Бразилии

Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
расследование, антикор
Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Яхта затонула в Италии
Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления