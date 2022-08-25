Могут ли иностранцы с ВНЖ в Казахстане получить медпомощь по ОСМС

Въезжающие в Казахстан иностранцы, а также получившие вид на жительство, задаются вопросом: могут ли они получить медицинскую помощь по гарантированному государством объему и страховому пакету в ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в фонде медстрахования, иностранцы, получившие ВНЖ, имеют такие же права и обязанности в системе здравоохранения РК, как и граждане страны. ГОБМП, включая экстренную помощь, предоставляется бесплатно, а за статус в ОСМС надо уплачивать соответствующие взносы.

Если человек пока официально не трудоустроен, то ему необходимо уплатить взносы за последние 12 месяцев – каждый месяц по 3 тыс. тенге. Годовая сумма составит 36 тыс. тенге за все виды медуслуг, включая сложные дорогостоящие операции и обследования.

Однако с 5 сентября 2022 года вступят в силу новые нормы закона, согласно которым можно будет внести платежи за предстоящие 12 месяцев и тогда в течение года застрахованный пациент может обращаться к врачам за плановой помощью без опасений за статус в ОСМС.

Часто также задают вопрос, как людям с ВНЖ получить статус, если система показывает отсутствие платежей за предыдущий период.

В таких случаях нужно писать письмо в Фонд медицинского страхования на электронную почту kanc.fms.kz по шаблону для аннулирования задолженности в системе, приложив копии документов на ВНЖ.

Трудовые мигранты из стран ЕАЭС, уплачивающие взносы по трудовым договорам, могут пользоваться медпомощью в пакете ОСМС.

В ФСМС также отметили, что граждане стран СНГ, временно проживающие в Казахстане, имеют право на скорую неотложную помощь при травмах, отравлениях, в случае беременности и при родах. Они также получат помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Всем лицам с иностранным гражданством рекомендуется приобретать полисы ДМС для получения экстренной и плановой медпомощи.