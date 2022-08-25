Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Программу по привлечению талантливых ученых создадут в Казахстане

молодежь Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане будет больше ученых, сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на форуме науки и высшего образования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-премьера, системная поддержка ученых должна стать приоритетом развития науки. В связи с этим он поручил разработать непрерывную многоуровневую систему отбора детей, склонных к научной деятельности.

Такая система уже успешно практикуется в сфере искусства. Обучение будущих режиссеров, музыкантов начинается в стенах средней школы, продолжается в профильных колледжах и университетах. 

Поручаю разработать программу по привлечению талантов для формирования нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом. Также необходимо ускорить создание информационной базы реестра талантливых казахстанских ученых, привлекаемых из-за рубежа. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Ранее министр науки и высшего образования сообщил, что в Казахстане катастрофически не хватает научных кадров. Если на начало независимости было порядка 52 тыс. научных работников, то сейчас всего 22 тыс. человек работают в НИИ и на базе вузов.

Читайте также

К 2030 году в Казахстане будет ощущаться острая нехватка преподавателей вузов

Министр энергетики прокомментировал дефицит топлива на АЗС

Добычу нефти намерены увеличить в Казахстане

Тамила Языкова
Тугжанов Ералы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
расследование, антикор
Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Яхта затонула в Италии
Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления