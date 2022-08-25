Программу по привлечению талантливых ученых создадут в Казахстане

В Казахстане будет больше ученых, сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на форуме науки и высшего образования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-премьера, системная поддержка ученых должна стать приоритетом развития науки. В связи с этим он поручил разработать непрерывную многоуровневую систему отбора детей, склонных к научной деятельности.

Такая система уже успешно практикуется в сфере искусства. Обучение будущих режиссеров, музыкантов начинается в стенах средней школы, продолжается в профильных колледжах и университетах.

Поручаю разработать программу по привлечению талантов для формирования нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом. Также необходимо ускорить создание информационной базы реестра талантливых казахстанских ученых, привлекаемых из-за рубежа. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Ранее министр науки и высшего образования сообщил, что в Казахстане катастрофически не хватает научных кадров. Если на начало независимости было порядка 52 тыс. научных работников, то сейчас всего 22 тыс. человек работают в НИИ и на базе вузов.