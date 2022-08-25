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Parimatch поддерживает молодых казахстанских художников

Parimatch поддерживает молодых казахстанских художников Фото: Parimatch
Международная беттинг-компания Parimatch подвела итоги конкурса на лучший стикерпак среди казахстанских художников старше 21 года. Победитель стал счастливым обладателем Macbook Air 13.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане заинтересован в развитии не только спорта, но и творческого потенциала соотечественников. Конкурс на лучший стикерпак длился с 15 июня по 15 августа, собрав в общей сложности более 300 работ и охватив более 20 городов Казахстана, включая несколько сел.

Скажу честно, выбор лучшей работы был нелегкой задачей для нашей экспертной комиссии. Мы хотели дать возможность выразить свои идеи даже тем, кто не владеет навыками работы с графическими редакторами. Поэтому мы не стали ограничивать участников в стилистике рисования или выборе инструментов – рисовать можно было как от руки, так и при помощи специальных программ. Так что разнообразие полученных работ вызвало горячие споры внутри нашей группы, и я рад, что мы пришли к общему финальному мнению.СЕО Parimatch Kazakhstan Роман Бойко

Призовое место получила 23-летняя алматинка Мария Фищук, которая поразила судей сразу тремя уникальными стикербуками на тематику тенниса, киберспорта и футбола.

Parimatch поддерживает молодых казахстанских художников

Фото: Parimatch

Мария уже более пяти лет профессионально занимается дизайном и иллюстрациями. Конкурс Parimatch стал для нее отличной возможностью проявить свои таланты и попробовать что-то новое. К делу победительница подошла серьезно, уделяя работе по три-четыре часа каждый день. На создание одного стикерпака ушла неделя.

Для первого стикерпака вдохновение пришло само собой, ведь я сама играю в онлайн-игры и наблюдаю за киберспортивными соревнованиями. На создание образов теннисистки и футболиста меня сподвигли последние новости о победах нашей спортсменки Елены Рыбакиной на Уимблдоне и новости из мира футбола.Мария Фищук

Несмотря на три недели усердной работы, результаты конкурса приятно удивили Марию.

Когда мне сообщили о моей победе, я очень обрадовалась, даже была немного в шоке. О бренде я знаю давно. До участия в конкурсе часто видела баннеры Parimatch в городе и на разных сайтах. Впечатления, особенно теперь, только положительные! Очень благодарна Parimatch за такой замечательный конкурс.Мария Фищук

В свою очередь, Parimatch выражает благодарность всем участникам конкурса и желает дальнейшего развития в творчестве.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

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Динара Халдарова
Алматы
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