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Две работницы "Казпочты" похитили более 37 млн тенге

хищение, работницы Фото: kazpost.kz
Две работницы почтового отделения АО "Казпочта" похитили деньги. На протяжении четырех лет сдаваемая выручка поступала на расчетный счет одного из ТОО. Факт выявили в Департаменте АФМ по ЗКО, передает Zakon.kz.

Всего похищено более 37 млн тенге.

Кроме того, две работницы подделывали расходные ордеры в период с 2013 по 2020 год и завладели средствами пенсионера в сумме более 1,2 млн тенге. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Операторы осуждены к семи годам лишения свободы. Им запретили занимать ответственные должности в финансовых и госорганизациях до конца жизни.

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