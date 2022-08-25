Две работницы "Казпочты" похитили более 37 млн тенге
Фото: kazpost.kz
Две работницы почтового отделения АО "Казпочта" похитили деньги. На протяжении четырех лет сдаваемая выручка поступала на расчетный счет одного из ТОО. Факт выявили в Департаменте АФМ по ЗКО, передает Zakon.kz.
Всего похищено более 37 млн тенге.
Кроме того, две работницы подделывали расходные ордеры в период с 2013 по 2020 год и завладели средствами пенсионера в сумме более 1,2 млн тенге. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Операторы осуждены к семи годам лишения свободы. Им запретили занимать ответственные должности в финансовых и госорганизациях до конца жизни.
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