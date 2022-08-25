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Казахстанские файтеры UFC узнали своих соперников по будущим боям

UFC Бой Ноябрь Фото: Instagram/mma_f1ghters_kz
Стали известны соперники казахстанских спортсменов Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова по предстоящим поединкам в октагоне UFC, сообщает Zakon.kz.

По информации mma_f1ghters, свой следующий бой Жалгас Жумагулов (14-7) проведет 19 ноября. Его соперником станет американец Чарльз Джонсон (11-3).

Жумагулов к данному часу имеет два поражения в последних двух боях UFC, он уступил Мануэлю Капе и Джеффу Молине. Будущий противник Жалгаса — Джонсон свою последнюю встречу проиграл Мохаммеду Мокаеву.

UFC Бой предстоящий

Фото: Instagram/mma_f1ghters_kz

В свою очередь, другой казахстанский боец Сергей Морозов (18-5) в следующем бою встретится с американцем Джурни Ньюсоном (10-3). Эта встреча состоится 17 декабря на турнире UFC TBA. Чуть ранее Морозов подписал новый контракт с UFC.

В активе обоих файтеров по четыре боя: Сергей одержал две победы и два поединка проиграл. А у Джурни один удачный исход, два поражения и одна схватка признана несостоявшейся.

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