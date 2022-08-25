Расследование начато по факту драки сотрудников КТЖ с полицейскими

Фото: скриншот видео

В прокуратуре Акмолинской области прокомментировали драку, которая произошла 20 августа во время футбольного матча между сотрудниками АО "НК "КТЖ" и Департамента полиции на транспорте, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: