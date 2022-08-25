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Расследование начато по факту драки сотрудников КТЖ с полицейскими

Расследование начато по факту драки сотрудников КТЖ с полицейскими Фото: скриншот видео
В прокуратуре Акмолинской области прокомментировали драку, которая произошла 20 августа во время футбольного матча между сотрудниками АО "НК "КТЖ" и Департамента полиции на транспорте, передает Zakon.kz.
24 августа отделом полиции Бурабайского района по данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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