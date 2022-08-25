Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе

В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе Фото: АО «Интергаз Центральная Азия»
В рамках учений на компрессорной станции "Караозек" газовики отработали действия по реагированию на чрезвычайную ситуацию и оказанию неотложной медицинской помощи пострадавшим.

В минувшую среду в рамках Года безопасности "Қауіпсіз еңбек – 2022" специалисты АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА) – дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" – провели на базе компрессорной станции "Караозек" в Кызылординской области показательное учебно-тренировочное занятие.

Участие в учениях приняли как сотрудники производственного блока Кызылординского филиала ИЦА, так и представители подрядных организаций компании, оказывающие услуги по противопожарной охране объекта, его безопасности и экстренному медицинскому реагированию.

В рамках учений была смоделирована ситуация, что на компрессорной станции произошел разрыв выходного шлейфа с возгоранием, двое сотрудников пострадали. Сразу после срабатывания системы оповещения и автоматической остановки газоперекачивающих агрегатов персонал станции начал эвакуацию в безопасное место, согласно алгоритму реагирования на ЧС. Параллельно с этим ответственные службы станции приступили к локализации и ликвидации возгорания.

В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

В считаные минуты группа спасателей развернула поиск возможных пострадавших и обнаружила двоих раненых. У одного из них по сценарию был открытый перелом голени и закрытый перелом предплечья с наличием артериального кровотечения. У второго пострадавшего произошла внезапная остановка сердца.

В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

Прибывшая на место бригада медиков провела все необходимые реанимационные мероприятия, остановку кровотечения и иммобилизацию переломов. Экстренно организовала транспортировку пострадавших в машину скорой помощи для доставки в специализированное медучреждение. В то же время соответствующие специалисты приступили к устранению последствий аварии.

В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

По словам технического директора АО "Интергаз Центральная Азия" Ауезхана Уромбаева, подобные учебно-тренировочные занятия проводятся для того, чтобы оценить готовность специальных служб к ликвидации потенциальной аварии.

Мы наглядно увидели, что мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне, все участники показали четкие и слаженные действия при выполнении поставленных задач, а также в применении теоретических знаний на практике. Это значит, что цель достигнута. Именно такие реальные навыки, отрабатываемые на подобных занятиях, позволяют нам осуществлять бесперебойную и безопасную транспортировку природного газа потребителям.Ауезхан Уромбаев

В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

Учитывая, что ИЦА осуществляет эксплуатацию всей газотранспортной системы Казахстана, вопросы производственной безопасности, охраны труда и здоровья в компании всегда входили в число приоритетных.

Текущий год в ИЦА объявлен годом безопасности "Қауіпсіз еңбек – 2022". Ожидается, что проводимые в течение года мероприятия в сфере безопасности и охраны труда повысят устойчивость компании к рискам нештатных ситуаций, а также усилят профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди сотрудников.

учения В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

Читайте также

АНК выступает с позиции национальных интересов Казахстана - эксперт

Осужденным по делу LRT просят изменить меру пресечения на подписку о невыезде

Динара Халдарова
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
расследование, антикор
Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака
Яхта затонула в Италии
Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления