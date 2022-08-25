В Кызылординской области провели учения по ликвидации аварии на газопроводе

В рамках учений на компрессорной станции "Караозек" газовики отработали действия по реагированию на чрезвычайную ситуацию и оказанию неотложной медицинской помощи пострадавшим.

В минувшую среду в рамках Года безопасности "Қауіпсіз еңбек – 2022" специалисты АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА) – дочерней компании АО "НК "QazaqGaz" – провели на базе компрессорной станции "Караозек" в Кызылординской области показательное учебно-тренировочное занятие.

Участие в учениях приняли как сотрудники производственного блока Кызылординского филиала ИЦА, так и представители подрядных организаций компании, оказывающие услуги по противопожарной охране объекта, его безопасности и экстренному медицинскому реагированию.

В рамках учений была смоделирована ситуация, что на компрессорной станции произошел разрыв выходного шлейфа с возгоранием, двое сотрудников пострадали. Сразу после срабатывания системы оповещения и автоматической остановки газоперекачивающих агрегатов персонал станции начал эвакуацию в безопасное место, согласно алгоритму реагирования на ЧС. Параллельно с этим ответственные службы станции приступили к локализации и ликвидации возгорания.

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

В считаные минуты группа спасателей развернула поиск возможных пострадавших и обнаружила двоих раненых. У одного из них по сценарию был открытый перелом голени и закрытый перелом предплечья с наличием артериального кровотечения. У второго пострадавшего произошла внезапная остановка сердца.

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

Прибывшая на место бригада медиков провела все необходимые реанимационные мероприятия, остановку кровотечения и иммобилизацию переломов. Экстренно организовала транспортировку пострадавших в машину скорой помощи для доставки в специализированное медучреждение. В то же время соответствующие специалисты приступили к устранению последствий аварии.

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

По словам технического директора АО "Интергаз Центральная Азия" Ауезхана Уромбаева, подобные учебно-тренировочные занятия проводятся для того, чтобы оценить готовность специальных служб к ликвидации потенциальной аварии.

Мы наглядно увидели, что мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне, все участники показали четкие и слаженные действия при выполнении поставленных задач, а также в применении теоретических знаний на практике. Это значит, что цель достигнута. Именно такие реальные навыки, отрабатываемые на подобных занятиях, позволяют нам осуществлять бесперебойную и безопасную транспортировку природного газа потребителям. Ауезхан Уромбаев

Фото: АО "Интергаз Центральная Азия"

Учитывая, что ИЦА осуществляет эксплуатацию всей газотранспортной системы Казахстана, вопросы производственной безопасности, охраны труда и здоровья в компании всегда входили в число приоритетных.

Текущий год в ИЦА объявлен годом безопасности "Қауіпсіз еңбек – 2022". Ожидается, что проводимые в течение года мероприятия в сфере безопасности и охраны труда повысят устойчивость компании к рискам нештатных ситуаций, а также усилят профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди сотрудников.