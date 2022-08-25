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К 2030 году в Казахстане будет ощущаться острая нехватка преподавателей вузов

В Казахстане будет ощущаться острая нехватка преподавателей вузов Фото: freepik
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что высшее образование в стране должно перейти на модель опережающего кадрового обеспечения, передает корреспондент Zakon.kz.
Во-первых, сегодня наблюдается серьезная проблема низкого уровня синхронизации подготовки кадров с реальными потребностями рынка труда. Как результат, на рынке труда существует избыточное количество специалистов в области гуманитарных наук и дефицит кадров в области инженерии и педагогики. Саясат Нурбек

По словам министра, рынку не хватает 47 тыс. инженеров, а к 2030 году, в связи с двухкратным ростом количества выпускников школ, возникнет острая нехватка преподавателей вузов.

Во-вторых, в глобальном контексте идет активный процесс «вымирания профессий», который обусловлен бурным технологическим развитием. Так, Всемирный экономический форум (WEF) предсказывает потерю рабочих мест 75 млн человек к 2022 году из-за развития технологий и инноваций. В-третьих, в стране остро стоит проблема снижения доходов в связи с невысоким уровнем занятости и производительности труда.Саясат Нурбек

Глава Миннауки отметил, что отечественная модель высшего образования должна быть гибкой и адаптированной под текущие и перспективные запросы рынка труда, эффективно выполняя роль «социального лифта» для граждан.

Для этого должна быть тесная привязка к текущей индустриальной, энергетической и аграрной политике государства. Система высшего образования не должна жить своей жизнью и развиваться в вакууме. Задача нашего министерства – выстраивание единой сквозной кадровой политики совместно со всеми ключевыми стейкхолдерами. Министр науки и высшего образования РК

Ранее мы готовили более подробный материал о том, какие специалисты нужны Казахстану и сколько им готовы платить.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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