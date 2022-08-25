ХК "Сарыарка" объявил о проведении благотворительного матча для шахтеров

Хоккейный клуб "Сарыарка" при поддержке беттинг-компании Parimatch объявляет о проведении благотворительного матча "Сарыарка - Кулагер" для шахтеров, который состоится 26 августа в рамках турнира "Parimatch – Qazaqstan Kubogy 2022".

Поводом для проведения благотворительного матча "Сарыарка-Кулагер" в рамках ежегодного турнира "Qazaqstan Kubogy" стал День шахтера, который по традиции отмечается 28 августа. А так как матч будет проходить в шахтерской столице Казахстана - Караганде, было принято решение объединить эти два события.

Фото: Parimatch

Решение посвятить матч труду шахтеров было принято за несколько месяцев до мероприятия. Почтение ветеранов, заслуженных деятелей города, героев шахтерского труда, а также поддержка уязвимых слоев населения и помощь нуждающимся - всегда были ключевыми задачами нашего клуба, как организации, которая нацелена развивать спорт и улучшать качество жизни населения. Поэтому мы будем рады и в дальнейшем проводить мероприятия в поддержку шахтеров! Руководитель пресс-центра ХК "Сарыарка" Данияр Зикенов

Фото: Parimatch

Предстоящий матч обещает быть зрелищным и насыщенным эмоциями. Против "Сарыарки" выступят четвертьфиналисты плей-офф PRO Hokei Ligasy 2021 - команда "Кулагер", показавшая непредсказуемый и жаркий хоккей в прошлом сезоне. На игру были приглашены порядка 100 шахтеров и члены их семей. Вход для них будет бесплатный. Помимо билетов, почетные гости матча будут обеспечены едой и напитками. У них также будет возможность принять участие в розыгрыше смартфона от Parimatch и сделать памятные фотографии с хоккеистами.

Фото: Parimatch

С осени 2021 года мы поддерживаем хоккейный клуб "Сарыарка". Когда ребята предложили нам совместными усилиями провести благотворительный матч для шахтеров, мы с радостью согласились. Учитывая повестку региона, я думаю, эта инициатива будет много значить для людей, посвятивших свои жизни угледобыче. Спорт и социальные проекты прекрасно сочетаются друг с другом, так что эта активность должна отлично дополнить матч, - поделился своими мыслями о предстоящем событии CEO Parimatch Kazakhstan Роман Бойко.

Фото: Parimatch

На этой неделе "Сарыарка" успешно провела свой дебютный матч Кубка с командой Humo, обыграв узбекистанский хоккейный клуб со счетом 3:2. Ребята ведут усиленную предсезонную подготовку, отдавая все силы на улучшение своих физических кондиций к началу сезона. Помимо физподготовки, тренера и аналитики команды проводят учебно-тактические занятия для игроков, чтобы подтянуть чтение и анализ игры в различных ситуациях на льду. Индивидуальные занятия помогают отточить технику и досконально отработать различные элементы, в то время, как групповые занятия позволяют выявить сильные стороны каждого игрока и сформировать слаженные игровые группы, чтобы добиваться максимальных результатов.

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