Осужденным по делу LRT просят изменить меру пресечения на подписку о невыезде

В ходе предварительных слушаний по делу LRT защитники осужденных экс-чиновников и представителей компаний, работавших с "Астана LRT", попросили вернуть дело прокурорам для устранения нарушений при проведении расследования и изменить меру пресечения на подписку о невыезде, передает Zakon.kz

На заседании по делу "Астана LRT" в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Нур-Султана защитники осужденных экс-чиновников и сотрудников компаний, работавших с "Астана LRT", выступили в поддержку ходатайства адвоката Сауле Акатовой. На ее взгляд, нарушения прокурорами на текущий момент не устранены, а местоположение основных фигурантов дела – экс-замакима столицы Каната Султанбекова, председателя правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана – не установлено.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Султанбеков К.Т. и Ардан Т.Н. находятся вне пределов РК и уклоняются от явки в орган досудебного расследования для ознакомления с постановлением о квалификации их деяний как подозреваемых, для допроса, для ознакомления с материалами уголовного дела. При таких обстоятельствах руководитель межведомственной следственно-оперативной группы – прокурор управления прокуратуры города Нур-Султана Кудабаев Н. не вправе был составлять и подписывать 09.08.2022 обвинительный акт, а первый заместитель прокурора города Нур-Султана старший советник юстиции Кусаинов Ж.К. не вправе был 11.08.2022 его утверждать. Обвинительный акт является незаконным. Сауле Акатова

Кроме того, по ее словам, необходимо отметить, что обвинительный акт не вручен Султанбекову К.Т., Ардану Т.Н., как это следует из материалов дела и как это установлено судьей Семеновой В.В. при принятии дела к производству суда и назначении предварительного слушания по уголовному делу.

Также в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства того, что Султанбеков К.Т. и Ардан Т.Н. уклоняются от явки в органы прокуратуры для вручения им обвинительного акта. Прокурором не выполнены требования ч. 2 ст. 304 УПК, согласно которой в случаях, когда обвиняемый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в органы прокуратуры, прокурор направляет обвинительный акт обвиняемому через доступные средства связи. В случае необходимости прокурор организовывает публикацию сообщения о направлении уголовного дела в суд в СМИ, а также общедоступных телекоммуникационных сетях. Сауле Акатова

Как добавила защитник, из всего этого следует, что по делу допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального законодательства – права обвиняемых Султанбекова К.Т., Ардана Т.Н. знать, в чем они обвиняются, получить копию утвержденного прокурором обвинительного акта, защищать свои права и законные интересы средствами и способами, не противоречащими закону, и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите, на любой стадии расследования заявить ходатайство, а также права, предусмотренные ст. 64, 65 УПК.

Указанные нарушения также влекут существенные нарушения прав моего подзащитного Аманжулова Р.М., который обвиняется в участии в организованной Султанбековым К.Т., Арданом Т.Н. группе для хищения денежных средств, в пособничестве Султанбекову К.Т. и Ардану Т.Н. в хищении денежных средств в особо крупном размере, а также влекут нарушения прав других подсудимых по делу. Таким образом, в ходе досудебного производства не соблюдены все требования УПК по обеспечению прав всех участников процесса, что является препятствием к назначению судьей главного судебного разбирательства согласно ч. 1 ст. 322 УПК. Сауле Акатова

В связи с этим она обратилась к суду с просьбой возвратить уголовное дело прокурору города Нур-Султана на основании ст. 323 УПК для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства.

Также адвокат ходатайствовала об изменении меры пресечения своего подзащитного Аманжулова Р.М. на подписку о невыезде.

Остальные адвокаты и их подзащитные поддержали ходатайство в части возврата дела в прокуратуру, а также выступили за изменение меры пресечения.

В настоящее время по делу LRT семь человек получили разные сроки от семи и до 10 лет. Приговор вступил в силу в прошлом году, но осужденные все еще находятся в СИЗО и отбывают срок там.

Помимо этого, прозвучали ходатайства по поводу привлечения к разбирательству иностранных компаний, через которые осуществлялась оплата за строительство LRT и BRT, потому что, по данным защитников, около 90% денежных средств получили именно эти компании. Речь идет о трех компаниях – консорциумах SYSTRA, TYPSA и ТОО "Бюро Веритас". Прокуратура так и не привлекла их к ответственности. Согласно версии следствия, именно они получили львиную долю от 5,8 млрд тенге на свои счета.

В свою очередь, судья Виктория Семенова сообщила, что решение по ходатайству Акатовой будет объявлено по итогам рассмотрения всех ходатайств и назначила следующее совещание на 10 утра 26 августа.

Решение по заявленному ходатайству адвоката Акатовой будет принято судом в совещательной комнате по итогам рассмотрения всех ходатайств со стороны защиты подсудимых на предварительном слушании по делу. Выслушав адвоката и прокурора, суд считает необходимым возложить на прокурора обязанность представить суду на предварительном слушании соблюдение требований ч. 2 ст. 304 Уголовно-процессуального кодекса, ч. 8 ст. 206 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, а также требований уголовного процесса по квалификации деяний подозреваемого по обвинительному акту и допросу. И кроме того, представить суду уголовное дело по выделенным материалам в рамках данного уголовного дела. Это должно быть представлено суду в судебное заседание и будет исследовано судом после того, как будут выслушаны все ходатайства со стороны защиты подсудимого. Виктория Семенова

Напомним, 28 мая 2021 года в Нур-Султане по делу о хищениях в "Астана LRT" были осуждены семь экс-чиновников и сотрудников компаний, работавших с "Астана LRT". Их обвиняли в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге (более 13 млн долларов).

Бывшего начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжулова приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права работать на госслужбе, в суде, в органах местного самоуправления, Нацбанке, нацкомпаниях сроком на пять лет.

Экс-секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов получил восемь лет лишения свободы. Ему на пять лет запрещено занимать должности на госслужбе.

Экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим приговорен к семи годам лишения свободы с лишением права работать на госслужбе.

Работники предприятий, которые сотрудничали с "Астана LRT", получили от семи до восьми лет лишения свободы.

Улугбек Ачилов приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Тимура Касабаева признали виновным и приговорили к восьми годам в колонии средней безопасности.

Дулату Мусенову дали семь лет в колонии средней безопасности.

Даурена Абдыхамитова приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

А бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы на данный момент объявлены в международный розыск.

7 октября 2021 года дело вернули в прокуратуру для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.

12 августа столичная прокуратура направила дело в суд, несмотря на отсутствие Султанбекова и Ардана в Казахстане.

24 августа в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Нур-Султана состоялось первое судебное заседание по этому делу.