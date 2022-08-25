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Чрезвычайная пожароопасность: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов

Пожар Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях на 26 августа. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

26 августа на большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается сильная жара +35°C. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Западно-Казахстанской области – чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области возможна гроза, туман.

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