Чрезвычайная пожароопасность: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов
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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях на 26 августа. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.
26 августа на большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается сильная жара +35°C. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Западно-Казахстанской области – чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, востоке Северо-Казахстанской области возможна гроза, туман.
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