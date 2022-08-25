Чрезвычайная пожароопасность: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов

Фото: pixabay

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях на 26 августа. Об этом сообщили в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

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