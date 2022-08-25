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Через 10 дней после присяги в Уральске новобранец оказался в психдиспансере

Через 10 дней после присяги в Уральске новобранец оказался в психдиспансере Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Командир воинской части утверждает, что юноша перед этим проявлял "демонстративно-шантажное поведение", сообщает Zakon.kz.

Юношу призвали в армию в июне 2022 года. В воинскую часть 5517 в Уральске он прибыл из Актюбинской области, передает портал "Мой Город".

Присягу принял в конце июля, а через 10 дней оказался в областном психоневрологическом диспансере. Родственники прибыли в Уральск на следующий же день.

Думаем, что с кем-то подрался. Арманбек попросил нас забрать его отсюда. Ранее он падал с лошади, у него было сотрясение. Получается, его даже не осматривали перед тем, как призвать. Мы хотим забрать его, считаем, что его жестоко избили, но говорить не хотят. Родственник солдата Тойбазар Аманбаев

Командир воинской части 5517 говорит, что 9 августа Арманбек Кайрош обратился в медпункт. По его словам, юноша хотел с собой что-то сделать и заявлял об этом вслух, проявляя "демонстративно-шантажное поведение". Командир привел его в медпункт, составили акт, военная полиция зафиксировала, что следов побоев на нем не было.

В руководстве регионального командования "Батыс" Нацгвардии рассказали, что 9 августа на построении парень стал неадекватно себя вести. Без команды выходить из строя, нецензурно выражаться в адрес своих сослуживцев. Стоявшие рядом солдаты пожаловались на него.

Мы его изолировали в медпункт, где с ним побеседовал наш психолог, после чего она дала рекомендацию на консультацию к врачу-психиатру. Потому что психолог, как вы все понимаете, не является врачом и не назначает лечение. Врачу-психиатру представили его, он принял решение госпитализировать его и выставил предварительный диагноз "расстройство адаптации". Данный материал зарегистрирован в военной полиции, назначено служебное расследование, они провели телесный осмотр. Мы были обязаны направить его к психиатру, поймите, ведь мы не можем взять на себя такую ответственность. Он завтра будет с оружием ходить, поедет на стрельбы и, не дай Бог, что-то с собой сделает. Заместитель командующего региональным командованием "Батыс" Нацгвардии Бакыт Алазов

Вместе с тем он отметил, что диагноз является предварительным. Теперь военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию, члены которой и примут решение, сможет ли он дальше продолжить службу.

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Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск
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