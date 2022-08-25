Служебная собака помогла найти тайник с наркотиками в Кызылординской области

Тайник с наркотиками был найден инспектором-кинологом и его служебной собакой в автомобиле, которым управлял житель столицы, передает Zakon.kz.

На 12-м километре трассы Кызылорда – Жезказган на посту "Актай" младший инспектор-кинолог остановил машину Hyundai Elantra. Водитель авто направлялся из Туркестана в Жезказган.

Как сообщили в полиции, в ходе досмотра служебная собака обнаружила в багажнике в дорожной сумке наркотические вещества, расфасованные в 154 спичечных коробка и полиэтиленовый пакет. По результатам экспертизы изъятые вещества оказались высушенной марихуаной общим весом 1014,87 гр.

Водитель признан подозреваемым и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.