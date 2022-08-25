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В Шымкенте прошла акция "Мы счастливые дети!"

В Шымкенте прошла акция "Мы счастливые дети!" Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент
В канун Дня Конституции в городе прошла акция "Мы - счастливые дети!". Около 300 человек приняли участие в празднике, организованном учреждением "Қоғамдық келісім" городского управления внутренней политики и по делам молодежи, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции и проведенному в рамках Года детей в Казахстане, приняли участие госслужащие, председатели этнокультурных объединений, руководители структур при городской АНК, родители и дети.

Президент объявил 2020 год Годом детей. У казахов есть пословица: "Дом с детьми - базар". Наш народ уделял особое внимание воспитанию детей. Это наше будущее. Дорогие дети! Ваши задачи - хорошо учиться, получить лучшее образование, стать патриотами. Исследователи доказали, что период становления ребенка с раннего возраста напрямую влияет на его будущее. Поэтому этот аспект ставит перед нами общую задачу. Руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента Муратжан Шотанов

Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент

Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент

Перед Домом дружбы при АНК выступили ансамбль хореографического танца "Айголек" Дворца школьников, группа певцов "Алтын ғасыр", куклы-аниматоры, другие артисты. Затем дети повесились на батуте, покатались на машинках, полакомились сладостями.

В праздничной акции принимают участие дети представителей разных этносов. Кроме того, в рамках одного из направлений работы Ассамблеи - проекта "Казахтану" - мы нацеливаем детей и подростков на ознакомление с казахской культурой, национальными традициями, языком. Заведующий секретариатом АНК Шымкента Мухтар Тулепов

В Шымкенте прошла акция

Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент

По словам организаторов, большую поддержку праздничному мероприятию оказали представители всех 17-ти городских этнокультурных объединений. Также их руководители оказывают помощь в рамках акции "Дорога в школу" детям из малообеспеченных семей. По информации председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана "Дустлик" Икрама Хашижанова, "каждый из глав этнокультурных объединений поддерживает и спонсирует не менее 20 детей".

В рамках проекта "Қазақтану" в Шымкенте до конца года запланировано проведение нескольких мероприятий. Среди них конкурс "Ұлт үні", просветительский проект "Мың жүйрік", дефиле-конкурс "ЭтноFashion".

В Шымкенте прошла акция

Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент

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