В Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» Шымкент будет представлять семья Жакуповых

В Шымкенте завершился городской этап национального конкурса "Мерейлі отбасы – 2022". Заявки на конкурс подали 128 семей из четырех районов города, из них 16 получили путевки на городской этап, сообщает Zakon.kz.

По инициативе специальной комиссии семья Жакуповых, воспитавшая мастера спорта международного класса по боксу, чемпиона мира Биржана Жакупова, была признана победителем и получила путевку на республиканский этап конкурса.

Главе семейства – Жакыпу Куттыбекову – на днях исполнилось 69 лет. Он директор частной спортивной школы. Его супруга Карлыгаш Заурбекова – учитель, посвятившая более 40 лет преподаванию математики. Чета Жакуповых вместе уже 45 лет, у них четверо детей и 15 внуков.

В народе есть поговорка: "Родина начинается с семьи". Ведь семья – это место, где воспитывают. В обществе нужно укреплять фундамент института семьи. Цель национального конкурса "Мерейлі отбасы" – выявление образцовых семей, пропаганда национальных традиций и семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Руководитель Управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента Муратжан Шотанов

По словам руководителя управления, наш народ с незапамятных времен привержен национальным и семейным традициям. Это положительно влияет на сохранение духовных ценностей в обществе. Поэтому данное мероприятие можно назвать важной частью социальной политики Казахстана.

Отметим, за всю историю национального конкурса "Мерейлі отбасы" в нем приняли участие около одной тысячи семей. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 128 семей из Шымкента. В их числе многодетные семьи, обладатели подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", молодые семьи, отличники культуры и спорта, предприниматели, меценаты и педагоги.

Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента

На церемонии награждения победителям и участникам были вручены благодарственные письма акима города и ценные подарки.