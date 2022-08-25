В Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы" Шымкент будет представлять семья Жакуповых
По инициативе специальной комиссии семья Жакуповых, воспитавшая мастера спорта международного класса по боксу, чемпиона мира Биржана Жакупова, была признана победителем и получила путевку на республиканский этап конкурса.
Главе семейства – Жакыпу Куттыбекову – на днях исполнилось 69 лет. Он директор частной спортивной школы. Его супруга Карлыгаш Заурбекова – учитель, посвятившая более 40 лет преподаванию математики. Чета Жакуповых вместе уже 45 лет, у них четверо детей и 15 внуков.
В народе есть поговорка: "Родина начинается с семьи". Ведь семья – это место, где воспитывают. В обществе нужно укреплять фундамент института семьи. Цель национального конкурса "Мерейлі отбасы" – выявление образцовых семей, пропаганда национальных традиций и семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Руководитель Управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента Муратжан Шотанов
По словам руководителя управления, наш народ с незапамятных времен привержен национальным и семейным традициям. Это положительно влияет на сохранение духовных ценностей в обществе. Поэтому данное мероприятие можно назвать важной частью социальной политики Казахстана.
Отметим, за всю историю национального конкурса "Мерейлі отбасы" в нем приняли участие около одной тысячи семей. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 128 семей из Шымкента. В их числе многодетные семьи, обладатели подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", молодые семьи, отличники культуры и спорта, предприниматели, меценаты и педагоги.
Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента
На церемонии награждения победителям и участникам были вручены благодарственные письма акима города и ценные подарки.