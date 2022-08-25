Анвар Боранбаев освобожден от должности главы "Казгеологии"

Фото: АО «НГК «Казгеология»

Анвар Боранбаев освобожден от должности главы АО "НГК "Казгеология" с 24 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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