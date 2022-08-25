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Анвар Боранбаев освобожден от должности главы "Казгеологии"

Анвар Боранбаев освобожден от должности главы «Казгеологии» Фото: АО «НГК «Казгеология»
Анвар Боранбаев освобожден от должности главы АО "НГК "Казгеология" с 24 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Досрочно прекращены полномочия Боранбаева Анвара Кимовича – председателя правления АО "НГК "Казгеология".

Эти обязанности временно возложены на главного геолога Берикбола Хамзина.

Анвар Кимович Боранбаев родился 17 октября 1967 года в Алматинской области.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в государственных и коммерческих структурах страны.

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