Отец и сын утонули в реке Урал

Трагедия произошла 25 августа. В 16:08 в ДЧС области поступило сообщение от дежурного ДП о том, что на реке Урал тонут мужчина и ребенок, передает Zakon.kz.

На месте вызова спасатели были в 16:16. Но, к сожалению, поздно и все, что могли сделать сотрудники ДЧС – это начать поиски тел. Погибли мужчина 1995 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

В 16:35 силами Департамента по ЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, в 18:44 – мальчика. В поисках были задействованы четыре сотрудника, одно плавсредство Департамента по ЧС Атырауской области, 10 сотрудников, две единицы техники Департамента полиции Атырауской области. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Необходимо отметить, что купались отец и сын в не оборудованном для этого месте.