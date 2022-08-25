Диетолог предостерег от частого употребления кукурузы
В беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский отметил, что есть кукурузу можно лишь несколько раз в сезон.
Как подчеркнул диетолог, кукурузные зерна богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, также одно из их достоинств заключается в высоком содержании клетчатки.
По его словам, "болезни цивилизации" появляются из-за небольшого содержания клетчатки в еде.
Сердечно-сосудистая система, пищеварительная система, несомненно, нервная система подвержены определенному риску развития заболеваний при отсутствии полноценной клетчатки в рационе. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский
Если съесть больше, то могут появиться такие симптомы переедания, как тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование, предупредил кандидат медицинских наук. Регулярное превышение нормы чревато появлением избыточного веса.
Также специалист рекомендовал воздержаться от употребления в пищу початков, сорванных на краю поля во время прогулки.
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