Диетолог предостерег от частого употребления кукурузы

Вареная кукуруза является полезным продуктом, который содержит большое количество витаминов и минералов. Но есть часто ее нельзя, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

В беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский отметил, что есть кукурузу можно лишь несколько раз в сезон.

Как подчеркнул диетолог, кукурузные зерна богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, также одно из их достоинств заключается в высоком содержании клетчатки.

По его словам, "болезни цивилизации" появляются из-за небольшого содержания клетчатки в еде.

Сердечно-сосудистая система, пищеварительная система, несомненно, нервная система подвержены определенному риску развития заболеваний при отсутствии полноценной клетчатки в рационе. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский

Если съесть больше, то могут появиться такие симптомы переедания, как тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование, предупредил кандидат медицинских наук. Регулярное превышение нормы чревато появлением избыточного веса.

Также специалист рекомендовал воздержаться от употребления в пищу початков, сорванных на краю поля во время прогулки.