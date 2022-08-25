Была зомбирована – полицейский в Караганде убедил пенсионерку не переводить деньги

Карагандинский полицейский успел предотвратить преступление, заметив странные действия пожилой женщины, сообщает Zakon.kz.

Оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Данияр Нарынбеков – специализируется на киберпреступлениях. Поэтому, когда 24 августа он зашел в магазин и заметил там пенсионерку, которая неумело пыталась набрать команду на клавиатуре терминала в разделе "Банковские услуги", то сразу обратил на нее внимание.

Насторожило полицейского то, что женщина слушала чьи-то команды по телефону.

Тем временем женщина потянулась к сумке и вытащила наличные. Я подошел к ней, представился сотрудником полиции, показал служебное удостоверение и попросил передать мне сотовый телефон. Взяв мобильник, услышал, как из него раздался крик: "Никому ничего не говорите! Это могут быть мошенники!". Предупреждение адресовалось пенсионерке, но аппарат-то был уже у меня. Спрашиваю: "Кто вы?". Последовал ответ: "Сотрудник Национального банка в Нур-Султане". Как только я сообщил, что являюсь сотрудником полиции, разговор сразу прервался. Оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Данияр Нарынбеков

По словам пенсионерки, она была "зомбирована" и не вникала в то, что делала.

Выяснилось, что женщина пополнила свой счет в одном из банков. Она вышла и стала проверять в смартфоне - поступили ли средства? В это время ей позвонили.

Высветился незнакомый номер. Какая-та женщина представилась сотрудником Национального Банка из Нур-Султана. Сказала, что какие-то мошенники от моего имени пытались оформить кредит. Но благодаря службе безопасности их действия были нейтрализованы. И сейчас проводится операция, чтобы выявить мошенников. В ней якобы участвуют сотрудники полиции, - рассказала пенсионерка.

С женщиной "работали" сразу трое - один выдавал себя за сотрудника банка, а двое – за сотрудника криминальной полиции и следователя. Они просили женщину никому ничего не говорить ради секретности. Просили помочь ей установить банду мошенников, а для этого взять в банке кредит на 4 млн тенге.

В банке мне дали 600 тысяч тенге. И, следуя указаниям мошенников, зашла в магазин, подошла к терминалу, через который должна была отправить деньги неизвестно кому. Это просто судьба, что, когда хотела перечислить деньги, рядом оказался сотрудник полиции, - говорит женщина.

В полиции в очередной раз напоминают, что сотрудники Национального банка, как и правоохранительных органов никогда не звонят людям. Поэтому с теми, кто ими представляется, не вступать в разговоры. Да, чтобы уточнить какие-то вопросы, менеджеры банков звонят клиентам, но при этом используют официальные пятизначные телефонные номера.

И еще один момент, интернет-мошенники избегают разговоров по WhatsApp. Как только им предлагается общения с помощью видеосигнала, они тут же отключают телефон, - отметили в полиции.