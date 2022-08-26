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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Фото: uefa.com
25 августа в Стамбуле прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Столица Турции также примет финал главного еврокубка впервые с 2005 года.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2022/23:

Группа А: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс".

Группа В: "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге".

Группа С: "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория Пльзень".

Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель".

Группа E: "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" Загреб.

Группа F: "Реал", "Лейпциг", "Шахтер", "Селтик".

Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген".

Группа H: "ПСЖ", "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа.

Из-за чемпионата мира в Катаре групповой этап Лиги чемпионов стартует в сентябре. Матчи завершатся в начале ноября.

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