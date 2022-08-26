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Услуги "Казпочты" будут недоступны жителям столицы с 28 по 31 августа

Услуги не будут доступны жителям столицы Фото: kazpost.kz
Информация об этом появилась в соцсетях организации, сообщает Zakon.kz.
Уведомляем о том, что в связи с плановыми техническими работами в период с 00:00 28 августа 2022 г. по 08:00 31 августа 2022 г. по времени Нур-Султана будут недоступны все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО "Казпочта", терминалах "Касса24", на сайтах post.kz, postbank.kz., - говорится в сообщении АО "Казпочта".

Жителей столицы просят заранее планировать получение услуг АО "Казпочта", в том числе посещение отделений, проведение операций через терминалы и онлайн-сервисы, получение/отправку писем, документов и посылок.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

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Константин Вноровский
Казахстан Нур-Султан
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