Услуги "Казпочты" будут недоступны жителям столицы с 28 по 31 августа

Фото: kazpost.kz

Информация об этом появилась в соцсетях организации, сообщает Zakon.kz.

Уведомляем о том, что в связи с плановыми техническими работами в период с 00:00 28 августа 2022 г. по 08:00 31 августа 2022 г. по времени Нур-Султана будут недоступны все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО "Казпочта", терминалах "Касса24", на сайтах post.kz, postbank.kz., - говорится в сообщении АО "Казпочта". Жителей столицы просят заранее планировать получение услуг АО "Казпочта", в том числе посещение отделений, проведение операций через терминалы и онлайн-сервисы, получение/отправку писем, документов и посылок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении. Читайте также «Ювентус» VS «Рома»: открыта гонка за скудетто! Анвар Боранбаев освобожден от должности главы "Казгеологии" В Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы" Шымкент будет представлять семья Жакуповых

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