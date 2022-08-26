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Twitter уличили, что он помечал достоверную информацию о COVID-19 как ложную

Twitter уличили, COVID-19 Фото: pxhere
Социальную сеть Twitter уличили в дезинформации по поводу коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Washington Post, в ряде случаев соцсеть даже приостановила работу аккаунтов врачей и ученых, которые предупреждали население об опасностях, связанных с вирусом. После обнаружения проблемы специалисты компании восстановили замороженные аккаунты, а на большей части твитов убрали отметку о недостоверности сведений.

Мы признаем ошибки, допущенные в этих случаях, - приводит издание слова представителя социальной сети Селесты Карсвелл.

Компания Twitter в марте 2021 года объявила, что будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавирусной инфекции.

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Константин Вноровский
COVID-19
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