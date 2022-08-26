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Завершено расследование дела в отношении экс-заместителя начальника ДУИС Шымкента

Дело экс-заместителя начальника ДУИС Шымкента Фото: Zakon.kz
Подразделение собственной безопасности МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ДУИС по городу Шымкент и Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Он был задержан 9 июля текущего года задержан в своем кабинете по подозрению в вымогательстве и получении крупной взятки. Взятку он взял от заключенного за послабление режима отбывания уголовного наказания.

Задержанного водворили в ИВС.

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В настоящее время дело передано в Аль-Фарабийский районный суд Шымкента.

В ведомстве отметили, что МВД, как и прежде, жестко и незамедлительно реагирует на факты, когда полицейские преступают закон, попирают права и свободы граждан, изменяют присяге.

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