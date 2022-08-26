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Суд США потребовал опубликовать причины обыска в поместье Трампа

Суд постановил объяснить обыски в доме Трампа Фото: pixabay
Дональд Трамп обратился в суд с просьбой приостановить рассмотрение документов, которые изъяли из его поместья во Флориде, до назначения специального судебного эксперта, сообщает Zakon.kz.

Федеральный судья во Флориде потребовал от министерства юстиции США опубликовать отредактированную версию причин обыска в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа, сообщают "Известия".

Как говорится в публикации, соответствующий документ должен быть опубликован в полдень пятницы.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.

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16 августа Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, а также обратился к судье, выдавшей ордер, с требованием взять самоотвод.

Трамп также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно, призвав немедленно обнародовать изъятые записи.

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23 августа стало известно, что Национальный архив США вел переговоры с бывшим президентом страны Трампом в течение нескольких месяцев, чтобы оценить ущерб, который он потенциально мог нанести изъятием документов из Белого дома.

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