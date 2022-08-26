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Экологи изучают белую воду в протоке Иртыша

Белая вода в Иртыше Фото: pixabay
Экологи взяли пробы, но пока не готовы ответить, из-за чего вода окрасилась в белый цвет. Не удалось специалистам выяснить и источник загрязнения, сообщает Zakon.kz.

Жителей Усть-Каменогорска напугал цвет воды в протоке Иртыша. Люди опасаются, что непонятное вещество попадет в водозабор, который снабжает город водой, сообщает КТК.

Белое пятно местные жители обнаружили еще в выходные. Вода в протоке, говорят горожане, стала будто мыльная. А на берегу появились странные разводы. При этом вещество имеет специфический едкий запах. Люди предполагают, в водоем сбрасывают какие-то отходы.

Специалистами департамента экологии по ВКО был осуществлен оперативный выезд на место. И факт загрязнения сточными водами подтвердился. Но выявить потенциального источника загрязнения не удалось. специалист отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ВКО Айнагуль Токанова

Экологи направили письмо в акимат Усть-Каменогорска для организации выезда по определению именно потенциального источника загрязнения.

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Данияр Кунафин
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