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Михаил Кукушкин проиграл в полуфинале квалификации US Open

Кукушкин проиграл в US Open Фото: pixabay
Матч завершился победой испанца в двух сетах со счетом 6:7, 3:6. Игра длилась 1 час 44 минуты, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист уступил опытнейшему Фернандо Вердаско – 0:2, сообщает Prosports.kz.

Михаил совершил лишь один «эйс» за матч против четырех у Фернандо, зато допустил всего одну двойную ошибку, у испанца таковых было пять.

Процент реализованных брейк-поинтов у казахстанского теннисиста составил 25%, всего 1 из 4 возможных. Фернандо Вердаско реализовал 4 из 6 (67%).

В финале квалификации Вердаско (124) сыграет с россиянином Павлом Котовым (113).

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