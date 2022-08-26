Беларусь отказалась выдать Бакиева Кыргызстану

По мнению белорусской стороны, осуждение бывшего президента Курманбека Бакиева связано с преследованием по политическим мотивам, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Беларуси отказался выдать Кыргызстану бывшего президента Курманбека Бакиева, сообщает Kabar.kg.

По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, в отношении бывшего президента решением суда от 29 июля 2016 года было назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010 года и другим эпизодам преступлений.

Надзорный орган направил ходатайство в Генпрокуратуру Беларуси о признании и исполнении приговоров. Также было направлено четыре запроса о выдаче Бакиева для привлечения к уголовной ответственности.

Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении этих ходатайств.