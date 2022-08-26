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Законодательство РК

Курсы валют на 26 августа в обменных пунктах Казахстана

рубли, евро, тенге Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 26 августа 2022 года (на 9:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 465,05, к евро – 464,91, к рублю – 7,79.

Нур-Султан

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 471 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 473 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 469,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 472 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,5 тенге.

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