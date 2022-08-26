Курсы валют на 26 августа в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 465,05, к евро – 464,91, к рублю – 7,79.
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 469,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,5 тенге.