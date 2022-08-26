Курсы валют на 26 августа в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 26 августа 2022 года (на 9:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 465,05, к евро – 464,91, к рублю – 7,79. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 473 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 469,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,5 тенге. Читайте также Курс доллара вырос на торгах Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге В 1,5 раза больше налогов собрали в Казахстане за 7 месяцев

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