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Вспышка "томатного гриппа" зафиксирована в Индии

Вспышка "Томатного гриппа" зафиксирована в Индии Фото: akorda.kz
В Индии у детей выявляют новый вирус – "томатный грипп". Еще его называют "помидорная лихорадка". Название объясняется тем, что при инфицировании на теле образуются болезненные красные волдыри, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, заражение происходит при тесном контакте: через подгузники и прикосновение к грязным поверхностям. Он опасен для детей с ослабленной иммунной системой.

Природа данного вируса пока полностью не изучена.

Как сообщается в статье Lancet, "томатный грипп" может быть не вирусной инфекцией, а последствием чикунгуньи, или лихорадки денге.

Вспышки чикунгуньи и лихорадки денге, вызываемые комарами, обычно происходят в Индии в сезон дождей.

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