Четыре хоккейные команды претендуют на Кубок губернатора

На хоккейном турнире на Кубок губернатора Челябинской области прошли матчи второго игрового дня, по итогам которых все четыре команды получили шанс на получение главного трофея предсезонного соревнования, сообщает Zakon.kz.

Единственный представитель Казахстана на этом турнире "Барыс" во втором туре проиграл местному "Трактору" — 2:3. Первыми вперед оторвались казахстанские хоккеисты усилиями Линдена Вея, который открыл счет во втором периоде данного противостояния.

Вскоре хозяева льда дважды реализовали лишнего, авторами заброшенных шайб стали Антон Бурдасов и Никита Тертышный — 2:1.

А в заключительном периоде Максим Шабанов еще раз реализовал большинство в исполнении "Трактора". Спустя время Линдей Вей оформил дубль, доведя окончательный результат игры до 3:2.

Тем самым казахстанцы потерпели первое поражение на этом турнире. В другом поединке Кубка губернатора "Металлург" уступил "Автомобилисту" — 1:3. Таким образом, перед последним туром все 4 коллектива претендуют на чемпионство, так как у всех по одной победе.

27 августа подопечные Андрея Скабелки сыграют с "Металлургом", а "Трактор" встретится с "Автомобилистом".

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