Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака

Эксперты по звездам рассказали, кому из представителей зодиакального круга лучше не верить на слово, передает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, особенно много лжецов среди рожденных под четырьмя созвездиями: Близнецы, Рыбы, Скорпион и Рак.

Близнецы

Представители данного знака зодиака расположились на четвертом месте рейтинга, так как постоянно врут окружающим и особенно близким.

Близнецам обмануть родного человека настолько просто, как будто они этим живут и не видят ничего плохого в том, что они просто хотят выйти сухими из воды. Более того, когда им удается обмануть, ввести кого-то в заблуждение, они испытывают настоящее удовольствие и наслаждение. Вот такая не совсем здоровая, но реальная игра.

Рыбы

Третье место по праву занимают Рыбы. Рожденные под этим созвездием очень часто врут, однако это, скорее, даже не ложь, а полет фантазии.

В большинство своих обманчивых историй Рыбы сами искренне верят. Не стоит обижаться на этих людей за их вранье, ведь оно просто выдумка, желание приукрасить, сделать мир и жизнь лучше. Одним словом, не вранье со злости, а банальная чушь, на которую смешно обижаться и вообще обращать внимание.

Скорпион

Представители этого знака зодиака – очень скользкие, изворотливые и хитрые люди, которые расположились на втором месте в рейтинге обманщиков.

О планах, настоящем отношении и желаниях Скорпионов очень трудно узнать или догадаться. Пребывая в своем мире, они врут всем подряд, и никому не суждено узнать, какие настоящие мысли и эмоции скрываются за улыбкой и нежностями этого человека. С другой стороны, на душе равнодушного и спокойного Скорпиона могут бушевать настоящие страсти и огромные переживания. Однако часто бывают ситуации, когда Скорпионы на самом деле не врут, но просто недоговаривают, якобы другим и себе во благо.

Рак

Возглавили рейтинг врунов Раки, которые сами никому никогда не доверяют – ко всем людям и рассказам они относятся крайне настороженно и всегда ждут какого-то подвоха.

О самом сокровенном и наболевшем Рак может рассказать исключительно самому близкому человеку, поэтому не ждите от этих людей, что они вот так возьмут и сразу откроют вам душу. В то же время они настолько любят своих родных и близких, что очень боятся их обидеть или испортить им настроение какой-то неудобной правдой, поэтому начинают врать. Кроме того, Раки боятся проблем и снова, чтобы не покидать свою зону комфорта, врут.

Новость по теме Жизнь кардинально изменится: гороскоп на конец августа для трех знаков зодиака

Ранее астрологи рассказали, что последняя неделя августа 2022 года полностью поменяет жизнь представителей трех знаков зодиака.