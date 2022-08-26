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Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака

Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака Фото: unsplash
Эксперты по звездам рассказали, кому из представителей зодиакального круга лучше не верить на слово, передает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, особенно много лжецов среди рожденных под четырьмя созвездиями: Близнецы, Рыбы, Скорпион и Рак.

Близнецы

Представители данного знака зодиака расположились на четвертом месте рейтинга, так как постоянно врут окружающим и особенно близким.

Близнецам обмануть родного человека настолько просто, как будто они этим живут и не видят ничего плохого в том, что они просто хотят выйти сухими из воды. Более того, когда им удается обмануть, ввести кого-то в заблуждение, они испытывают настоящее удовольствие и наслаждение. Вот такая не совсем здоровая, но реальная игра.

Рыбы

Третье место по праву занимают Рыбы. Рожденные под этим созвездием очень часто врут, однако это, скорее, даже не ложь, а полет фантазии.

В большинство своих обманчивых историй Рыбы сами искренне верят. Не стоит обижаться на этих людей за их вранье, ведь оно просто выдумка, желание приукрасить, сделать мир и жизнь лучше. Одним словом, не вранье со злости, а банальная чушь, на которую смешно обижаться и вообще обращать внимание.

Скорпион

Представители этого знака зодиака – очень скользкие, изворотливые и хитрые люди, которые расположились на втором месте в рейтинге обманщиков.

О планах, настоящем отношении и желаниях Скорпионов очень трудно узнать или догадаться. Пребывая в своем мире, они врут всем подряд, и никому не суждено узнать, какие настоящие мысли и эмоции скрываются за улыбкой и нежностями этого человека. С другой стороны, на душе равнодушного и спокойного Скорпиона могут бушевать настоящие страсти и огромные переживания. Однако часто бывают ситуации, когда Скорпионы на самом деле не врут, но просто недоговаривают, якобы другим и себе во благо.

Рак

Возглавили рейтинг врунов Раки, которые сами никому никогда не доверяют – ко всем людям и рассказам они относятся крайне настороженно и всегда ждут какого-то подвоха.

О самом сокровенном и наболевшем Рак может рассказать исключительно самому близкому человеку, поэтому не ждите от этих людей, что они вот так возьмут и сразу откроют вам душу. В то же время они настолько любят своих родных и близких, что очень боятся их обидеть или испортить им настроение какой-то неудобной правдой, поэтому начинают врать. Кроме того, Раки боятся проблем и снова, чтобы не покидать свою зону комфорта, врут.

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