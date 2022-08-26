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Крупный пожар произошел на территории рынка в Жетысае

Крупный пожар произошел на территории рынка в Жетысае Фото: gov.kz
В Жетысае на территории рынка произошел крупный пожар, площадь которого достигла 900 кв. м. Создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим, передает Zakon.kz.
26 августа в 3:00 в Жетысае на территории рынка "Кулпаршын" произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью 500 кв. м и на территории, расположенной под навесом, площадью 400 кв. м. Общая площадь рынка – 2500 кв. м. Пожар локализован в 5:20 и ликвидирован – в 7:35. Жертв нет. Причина пожара устанавливается.Пресс-служба акимата Туркестанской области

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра.

В ликвидации пожара были задействованы 47 пожарных и 16 единиц техники.

По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим в результате пожара во главе с заместителем акима области Сакеном Калкамановым.Пресс-служба акима Туркестанской области

Как отмечается, комиссия должна подсчитать количество пострадавших и оценить материальный ущерб.

В настоящее время с торговцами рынка встретились находящиеся на месте руководство и учредители рынка, районные власти.Пресс-служба акима Туркестанской области

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Шукеев Умирзак Жетысай Туркестанская область
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