Крупный пожар произошел на территории рынка в Жетысае

Фото: gov.kz

В Жетысае на территории рынка произошел крупный пожар, площадь которого достигла 900 кв. м. Создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим, передает Zakon.kz.

26 августа в 3:00 в Жетысае на территории рынка "Кулпаршын" произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью 500 кв. м и на территории, расположенной под навесом, площадью 400 кв. м. Общая площадь рынка – 2500 кв. м. Пожар локализован в 5:20 и ликвидирован – в 7:35. Жертв нет. Причина пожара устанавливается. Пресс-служба акимата Туркестанской области В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации пожара были задействованы 47 пожарных и 16 единиц техники. По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин случившегося и помощи пострадавшим в результате пожара во главе с заместителем акима области Сакеном Калкамановым. Пресс-служба акима Туркестанской области Как отмечается, комиссия должна подсчитать количество пострадавших и оценить материальный ущерб. В настоящее время с торговцами рынка встретились находящиеся на месте руководство и учредители рынка, районные власти. Пресс-служба акима Туркестанской области Читайте также Строительство очередного "человейника" пересмотрят в Алматы В Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге Сколько карагандинцев стали обладателями "молодежной" ипотеки

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