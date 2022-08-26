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Законодательство РК

Правительство утвердило правила военно-патриотического воспитания казахстанцев

утверждены правила военно-патриотического воспитания казахстанцев Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Постановлением правительства РК от 24 августа утверждены Правила военно-патриотического воспитания граждан, сообщает Zakon.kz.

Военно-патриотическое воспитание – это систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность центральных государственных и местных исполнительных органов, общественных объединений по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите государства и развитие связанных с этим необходимых знаний и навыков.

Так, военно-патриотическое воспитание казахстанцев организуется и проводится с применением следующих компонентов: идеологическая работа, информационно-воспитательная работа, психологическая работа, социально-правовая деятельность, морально-нравственное и профессиональное воспитание.

Военно-патриотическое воспитание граждан включает в себя:

  1. координацию деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, а также взаимодействие и сотрудничество с общественными объединениями;

  2. определение направлений деятельности и средств;

  3. меры по оказанию воздействия на целевую аудиторию;

  4. научное и методическое обеспечение.

Военно-патриотическая работа организуется и проводится по трем направлениям:

  • общеразвивающее направление в системе учебных учреждений (всех основных уровней) процесса или в виде дополняющих его элементов (учебных занятий) по различным учебным дисциплинам, на специализированных факультетах, курсах, секциях, мероприятиях с ветеранами Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, ветеранами боевых действий на территории других государств и военнослужащими;

  • военное и военно-прикладное направление проводится в виде практических занятий и включает всеобщее военное обучение, ознакомление молодежи с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих;

  • в военно-патриотических лагерях, на учебно-полевых сборах, в военно-патриотических организациях, на сборах молодежи и фестивалях.

Предусматривается, что в первую очередь процесс военно-патриотического воспитания граждан проводится с подрастающим поколением в организациях образования: школах, колледжах, вузах и т.д.

Планирование военно-патриотического воспитания осуществляется:

  • в Министерстве обороны, Комитете национальной безопасности, Службе государственной охраны, Министерстве внутренних дел, Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Министерстве информации и общественного развития, местных исполнительных органах и организациях образования независимо от форм собственности на год. План утверждается в период с 20 по 25 декабря года, предшествующего плановому периоду, первыми руководителями или лицами, их замещающими;

  • в департаментах (управлениях, отделах) по делам обороны, воинских частях и учреждениях, военных (специальных) учебных заведениях Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК на год. План утверждается в период с 20 по 25 декабря года, предшествующего плановому периоду, главнокомандующими видами ВС, первыми руководителями других войск и воинских формирований республики, командующими родами войск, войсками региональных командований, начальником Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК или лицами, их замещающими.

Постановление вводится в действие с 5 сентября 2022 года.

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Лариса Черненко
МО РК Казахстан
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